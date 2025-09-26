Der SC Bernburg errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 75 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Bernburg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SC Bernburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Jihad Tarek Aljindo (SV Eintracht Emseloh) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Till Raeck erzielt.

SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

34 Minuten nach der Pause konnte Carlos Krüger (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (82. Heute), Fahland (90. Binkau), Schauer, Staat (80. Weigel), Raeck (85. Gohl), Krüger, L. Lange, Strobach (46. Becker), Heitzmann, F. Lange

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Shevtsov, Schüt (83. Mukhoid), Aljindo, Stamm (66. Heimur), Polívka, Molochko (70. Senft), Cibulka, Vrba (58. Petrai), Bozhok (78. Citaku)

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75