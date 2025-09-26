Ergebnis 6. Spieltag SV Seegrehna erfährt gegen TuS Kochstedt deutliche 0:6-Pleite
In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der SV Seegrehna am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Kochstedt und ging 0:6 (0:3) vom Platz.
Wittenberg/MTU. Die 117 Zuschauer in Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Seegrehna ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.
Marc-Lucas Buschmann (TuS Kochstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Davey-Jerome Richter der Torschütze.
SV Seegrehna hinkt 0:2 hinterher – 30. Minute
Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ralf Steffens im gegnerischen Tor. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 6
In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.
Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt
SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse (46. Weise), J. Ruprecht, Krüger, Gäbelt, Geißler, Jäckel, Stark, Trenkel, Schüler, Böhme (61. F. Ruprecht)
TuS Kochstedt: Jeßner – Hensen (76. Krieg), Zabel, Ihbe, Landgraf (56. Hein), Buschmann (68. Denell), Strokosch (56. Streuber), Böhme, Richter (76. Karbath), Resetaritz, Krüger
Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117