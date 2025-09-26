In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der SV Seegrehna am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Kochstedt und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Wittenberg/MTU. Die 117 Zuschauer in Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Seegrehna ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Marc-Lucas Buschmann (TuS Kochstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Davey-Jerome Richter der Torschütze.

SV Seegrehna hinkt 0:2 hinterher – 30. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ralf Steffens im gegnerischen Tor. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse (46. Weise), J. Ruprecht, Krüger, Gäbelt, Geißler, Jäckel, Stark, Trenkel, Schüler, Böhme (61. F. Ruprecht)

TuS Kochstedt: Jeßner – Hensen (76. Krieg), Zabel, Ihbe, Landgraf (56. Hein), Buschmann (68. Denell), Strokosch (56. Streuber), Böhme, Richter (76. Karbath), Resetaritz, Krüger

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117