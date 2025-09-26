Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die SG Handwerk Magdeburg fuhr der TuS Schwarz-Weiß Bismark am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2). Bismark – Magdeburg: Nachdem der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (1:2). Schiri Fabian Kopecki (Rochau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Mohamed Traore erzielt.

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 im Rückstand – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Hildebrandt, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bismarker zu entscheiden (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Jubert (32. Storbeck), Haberkorn, Nikolai, Seeger, Buchholz, Schulze, Schmidt, Kalbe, Hildebrandt

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Kuster, Bode, Younesi (60. Bostani), Solomon, Khalaf, Wilke, Franke, Alabdullah, Traore, Bajaha

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51