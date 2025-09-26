Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein fuhr der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen das Team aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Uchtspringer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 50

Nach wenigen Momenten gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu verschaffen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – S. Ziesmann, Staykovski, Rostomyan (71. Kölsch), Brinkmann (83. Wiemann), Pagels (59. Wolter), Klukas (90. Lübke), Schadow, Bosse, Stoppa, Adam

Möringer Sportverein: Bauer – Wendt, Köppe, Schilling, Kumpe (65. Prüfer), Müller, Huch (86. Bade), Hutsu, Täger, Schönburg, Bünnig (80. Eggert)

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217