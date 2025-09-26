Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (60. Ranft), Richter (46. Dinter), Troitzsch, Wittmann, A. Kleinert, Balbach, Öder, M. Kleinert, Lindenhahn

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (65. Fritsch), Becker, Finze, Kallenbach, Paquo, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Diawara (36. Passou Bitalounani), Ishchenko (87. Abou), Räber Cruz, Winter (76. Dannenberg)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30