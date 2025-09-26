Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem VfB 1906 Sangerhausen am Freitag nicht, als er sich vor 83 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den VfB Merseburg verabschieden musste.

VfB 1906 Sangerhausen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen VfB Merseburg

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Sangerhausen und Merseburg ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Merseburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Tim Knerler erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen sieht sich 0:2 im Rückstand – 29. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Sangerhausen erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Gängel, Olbricht (73. Schütz), Schneider (73. Halle), Sonnenberg, Schulz (78. Bühling), Bärwolf, Worch, Schäffner, Hennig (59. Lange)

VfB Merseburg: Przigode – Frühauf, Knerler (46. Dähne), Wagner, Taubert, Berndt, Nicodemus, Erovic, Wagner, Korngiebel, Bierschenk

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83