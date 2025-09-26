Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein fuhr der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor konnten die Uchtspringer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe liegt in Minute 50 2:0 vorn

Nach wenigen Momenten gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu bescheren (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Adam, Brinkmann (83. Wiemann), Rostomyan (71. Kölsch), Pagels (59. Wolter), Bosse, Stoppa, S. Ziesmann, Schadow, Staykovski, Klukas (90. Lübke)

Möringer Sportverein: Bauer – Täger, Schilling, Bünnig (80. Eggert), Schönburg, Hutsu, Müller, Köppe, Wendt, Kumpe (65. Prüfer), Huch (86. Bade)

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217