Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I glückte dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Nach haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg am Freitag 3:2 (1:2) getrennt. Im Spiel zwischen Bismark und Magdeburg am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (1:2)-Erfolg für die Gastgeber. Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jamie Noel Kuster für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Mohamed Traore der Torschütze.

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bismarker Mannschaft erzielen (90.+4). Die Bismarker haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Haberkorn, Buchholz, Kalbe, Hildebrandt, Pietsch, Seeger, Schulze, Jubert (32. Storbeck), Nikolai, Schmidt

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bajaha, Traore, Franke, Alabdullah, Bode, Solomon, Wilke, Kuster, Younesi (60. Bostani), Khalaf

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51