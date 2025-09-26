Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SC Bernburg vor 75 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Bernburg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SC Bernburg nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß für Emseloh traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Bernburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Till Raeck den Ball ins Netz.

SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Carlos Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (79.). Damit war der Erfolg der Bernburger gesichert. Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Raeck (85. Gohl), Schauer, F. Lange, L. Lange, Krüger, Strobach (46. Becker), Staat (80. Weigel), Fahland (90. Binkau), Hilmer (82. Heute), Heitzmann

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok (78. Citaku), Cibulka, Aljindo, Molochko (70. Senft), Vrba (58. Petrai), Polívka, Shevtsov, Schüt (83. Mukhoid), Stamm (66. Heimur), Aljindo

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75