Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

In Minute 22 schoss Jeremy Papke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Papke (28.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Henry Kreisel wurde für Jann-Erik Paulsen eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Jeremy Feuerherdt für Dustyn Harzendorf und Fritz Kniesche für Lukas Matthäus den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Pause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – S. Hunnius, Paulsen (74. Kreisel), B. Hunnius, C. Ahrendt, Pfeiffer, Arndt, J. Hunnius, D. Ahrendt, Jandt, Bierstedt

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt (73. Harzendorf), Dauter, Müller, Papke, Feuerherdt, Kniesche (74. Matthäus), Lindemann, Schmahl, Tepper, Lindemann (87. Papke)

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96