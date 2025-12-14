Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einfahren. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 9:0 (3:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Leandros Paris Markou der Torschütze.

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Rische den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Ebert, Rische, L. Schmidt, A. Schmidt, Beese, Dubova, Markou, Engel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Tröger, Thiele, Scharschuh, Silber, Wendt, Kastner, Preuß, Schröder

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57