Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Friedensstadion eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Halberstädter gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Rivalen aus Halle.

Gleich nach Anpfiff schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 liegt in Minute 34 2:0 vorn

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Schrader (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (47.). Mit 3:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold (56. Schneider), Knoche (79. Richter), Lancine (79. Leube), Stemmler (73. Bönicke), Naujoks, Stender (56. Michl), Kosock, Simon, Schürmann, Schrader

Turbine Halle: Worch – Zaeske (46. Sultanaliev), Merschky, Saile, Canabate Kasparek, Waschkowitz, Ries, Só (75. Förster), Hohl (83. Dichtl), Brandt, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40