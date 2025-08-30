Der TuS Wahrburg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. In einer überraschenden Wende hat der TuS Wahrburg nach einem deutlichen Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Stendaler revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Reinhold Schlegel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Michael Ekkehard Schulz (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Schlegel, Radelhof, Rieke, Weikert, Leppin (46. Schulz), Salemski, Wennrich, Köhn (54. Hallmann), Klipp

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt (46. Zander), Papke, Lindemann (57. Harzendorf), Schmahl, Müller, Weinheimer (46. Papke), Kniesche, Dauter, Lindemann, Tepper

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73