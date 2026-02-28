Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Gegner aus Gardelegen überlegene acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit 2:0 – Minute 12

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert (59. Krietsch), Krubert (59. Thaute), Nowak, Burdack, Wulff, Grabowski, Wazar Hasan, Kreitz, Stolz, Hentschel

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Wulfänger, Steindorf, Wolter, Wannagat, Osmers, Peters (46. Kuthe), Lübke, Bergener, Zausch (59. Houssemeddine)

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184