Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 96 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II freuen.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Klötzer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jannik Banse der Torschütze (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Maurice Dannies kam rein für Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lucas Kleinecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (78.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Müller (46. Kleinecke), Wißwedel (46. M. Dannies), Fuhrmann, Gase, Banse (83. Strauß), P. Homeier (89. Wernecke), Lange, P. Dannies, Maihack (65. P. Homeier), Lehmann

1. FC Lok Stendal II: Günther – Becker (80. Henning), Handge, Borkenhagen (70. Schulze), Elsner (82. Handge), Kliche (46. Mohamed), Friedebold, Dzhurylo, Barrie, Kovalov, Schreiber (65. Frötschner)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96