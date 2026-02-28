Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 64 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SSV Samswegen 1884 geschlagen geben musste.

0:2 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Stern und Samswegen ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Robby Nagel für Samswegen traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 80

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 10 (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Hennings, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Gläser, Abraham, Lüthgarth (46. Moushfiq), Unger (46. Spilgies), Riedel, Böttcher, Pakebusch

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Bartsch, Sonnabend (46. Feyer), Lehmann, Engler (46. Herbst), Nagel (72. Resch), Wagner, Ronge, Gamroth (85. Jahns)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64