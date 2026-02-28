Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Gommern/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:3 (0:1) gegen Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben müssen.

Felix Günther (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. In der zweiten Halbzeit setzte Kleinmühlingen/Zens noch einen drauf: In Minute 82 wurde das zweite Tor durch Tom Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Minute 82: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Nur drei Spielminuten später konnte Kevin Junge (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 verließen die Bördeländer den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Kunitschke, L. Schmidt, Napiontek, Sindermann, Thauß (3. Schäfer), Randel, C. Werban (32. V. Werban), Thiem, Von Saleski (58. Adelheim), Schellbach

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Kietzmann (78. Seydlitz), Hamel (63. Junge), Richter, Stegemann, Stüber, Kemp, Günther, Zöbisch (88. Baartz), Pflug

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57