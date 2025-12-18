Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 0:3 (0:3) besiegt.

Kleinmühlingen/MTU. Das Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer deutlichen 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Spielminute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Nach nur kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Richter, Hertel, Braunert, Ostwald, Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Pflug (46. Schmidt), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Hamel (84. Ninschkewitz)

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (70. Schüßler), Gallert, Blümel, Lange, Brussig, Liedtke, Schuster (46. Müller), Kreutzer, Köhler (46. Johne), Rhode (90. Rebone)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45