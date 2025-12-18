Dem Haldensleber SC glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SV Fortuna Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 67 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sören Ahlfeld (Haldensleber SC) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 56

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kelvin Nyarko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler (82. Okubazgi), Prokop (46. Neumann), Sulfrian, Wilken, Boege, Walther (82. Asfahale), Hartmann, Ahlfeld, Klein (76. Schürmann), Grmay (58. Petrochenko)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Nyarko, Czerwenka, Lenze (70. Tapsoba), Starikovskiy, Telch (70. Prause), Meister, Shaqiri (57. Anwaar), Böttcher (63. Drizari), Kirchhoff, Rößner (57. Fleck)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67