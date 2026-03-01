Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Sandersdorfer konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

SG Union Sandersdorf und VFC Plauen – 1:1 in Minute 36

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (81. Nakano), Seifert, Mehnert (90. Jauck), Schnabel, Brunner, Exner (71. Farkas), Hamella, Sponholz, Ihbe, Walter

VFC Plauen: Schulze – Michalek, Profis, Schubert, Wagner (79. Glaser), Tavares Ganime Bastos, Winter, Martynets, Kämpfer (63. Burdusudis), Hussain (63. Eichie), De Moura Beal

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125