Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 3 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Lutherkicker gegen Dessauer SV 97 – Minute 54

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Trenkhorst (46. Schneegaß), Dorn, Mateus, Zager, Henze (44. Jenzsch), Zwarg, Kautzsch, Mrasek, Grabo, Jentzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15