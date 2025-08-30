Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist gleichauf geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tim Thiele für Möser traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 21

Noch in der ersten Spielhälfte gelang es Oskar Yannik Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erlangen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Iser, Magel (54. Falkenberg), Dziobek, Nakoinz, Reuter (75. Loof), Koch, Barkowski, Müller (78. Hübler), Herrmanns, Schulze

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Moratschke (64. Eurich), Rieche, Jentzsch, Rick, Karbe, Sachs, Kloska, Rölke (78. Kloska), Thiele (59. Nord)

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118