Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und dem SV Eintracht Gommern mit einem Unentschieden.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Alexander Schellbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

58. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit SV Eintracht Gommern – 1:1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Das rettende Tor für den SV Seilerwiesen Magdeburg fiel 13 Minuten nach der Pause, als Mark Schröder den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Zoll, Schröder, Gropius, Seegers (82. Voigtländer), Kühn, Rathsack, Skorsetz, Meyer (75. Lausch), Tamaan (78. Lüder)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Hübener (78. Bea), Rose, Schmidt, Thiem, Thauß (83. Von Saleski), Werban, Hoppe, Schellbach, Randel (41. Knobloch)

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15