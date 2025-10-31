Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Zorbau/MTU. Das Match zwischen Zorbau und Merseburg ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner traf für den VfB Merseburg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Merseburg steckte jetzt einmal Gelb ein (23.). Die Merseburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lauris Voigt der Torschütze (35.).

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Merseburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Moritz Kothe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+1). Damit war der Triumph der Merseburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel, Omerovic (68. Maier), Bondarenko, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Tsipi (75. Engl), N. Neuhaus, Beer, Souvatzoglou, Sothen, Hatim

VfB Merseburg: Przigode – Knerler (84. Kothe), Korngiebel, Erovic (66. Frühauf), Wagner, Hillemann, Wagner, Nicodemus, Arndt (58. Berndt), Voigt (90. Mittler), Bierschenk (46. Dähne)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146