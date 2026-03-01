Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Marius Ihbe mit einem Strafstoß für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tyron Profis den Ball ins Netz (36.).

SG Union Sandersdorf und VFC Plauen – 1:1 in Minute 36

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter, Sponholz, Seifert, Mehnert (90. Jauck), Scheibe (81. Nakano), Brunner, Ihbe, Exner (71. Farkas), Hamella, Schnabel

VFC Plauen: Schulze – Martynets, Tavares Ganime Bastos, De Moura Beal, Profis, Kämpfer (63. Burdusudis), Wagner (79. Glaser), Schubert, Michalek, Winter, Hussain (63. Eichie)

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125