Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Triumph über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 45

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Weygant (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (81.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel, Schneider, Hellie (28. Gebhardt), Scheller (21. Weygant), Perll, Ketzel (79. Schmidt), Ludwig, Lorenz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (46. Schlömer), Kaziur, Giss, Schröter (79. Marku), Hartung, Kozlowski, Konicki, Seelig

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32