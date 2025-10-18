Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 152 Fans mit 1:4 (0:0) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Sülzetal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste sein Team bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Rene Hasse das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (65.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hasse (75.) erzielt wurde.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – Minute 75

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek, Harnau, Deike (60. Rein), Selent (75. Thielecke), Mootz (60. Richter), Schwarz, Dethlefsen, Winkelmann (81. Gumtz), Schlieter (81. Tschepe), Schubert

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (63. Hampel), Matthies (63. Bockwoldt), Reber, Stolte (63. Köhler), Haus, Jakobs (79. Willms), Bach (63. Hasse), Pruhs, Sengewald, Falk

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152