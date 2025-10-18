Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Am Samstag haben sich die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Biederitzer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Doppelpack von Hannes Schulze bringt SV Union Heyrothsberge 2:0 in Führung – 35. Minute

Dann verbuchten die Biederitzer einen weiteren Erfolg. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Schulze traf in Minute 66 zum dritten Mal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou traf in Minute 81 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Marth, Fritz, Schulze (70. Thorand), Taube, Vasükov (73. Hanke), Peukert, Wöhler (77. Möser), Schäfer, Kloska

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Klinzmann, Kasper, Gröschner, Ngou, Krüger, Bansemer, Nsien (37. Baumann), Nsangou, Hilgendorf (77. Bielau), Ellrich

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48