Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 85: SV Groß Santersleben I mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Steven Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Die Santersleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto (70. Habibi), C. Madaus, Fateh, Al Houri (53. Eftindjioski), Hahn, Lange, Kitanoski, Qorbani, Adjioski, Tafere

Roter Stern Sudenburg: Barth – Wildenhof, Telge (68. Pfitzner), Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Riedel, Graupner, Spilgies (79. Moushfiq), Hennings, Böttcher (46. Janik), Felgenhauer, Unger

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51