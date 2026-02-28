Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 31 Zuschauern mit 1:4 (1:2) gegen den Magdeburger SV Börde verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Theele den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Magdeburger SV Börde – Minute 24

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Blümel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (81.). Damit war der Triumph des Magdeburger SV Börde gesichert. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Theele (77. Schmidt), Seegers, Gropius, Skorsetz, Meyer (68. Lücke), Klimm, Tamaan (63. Ebeling), Rathsack, Stridde, Schröder

Magdeburger SV Börde: König – Müller, Rhode, Brussig (70. Johne), Lipowski (33. Kreutzer), Blümel, Schüßler, Rebone (85. Kircheis), Lange, Fritsch, Gallert (77. Boeke)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31