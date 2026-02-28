Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat das Team von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Gäste aus Großgrimma untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

Minute 20: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Sommer (46. Eis), Tagishi, Conde (64. Steinberg), Nosov, Rybak, Shpikula, Matschulat, Barthel, Okapal (78. Adam), Hegenbart

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Angeli (71. Rackowitz), Schneider, Weidner, Bauer (71. Bagmaci), Palatini (46. Krobitzsch), Göbel, Kästner (59. Matschaß), Beyenbach (78. Oberkersch), Baum

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60