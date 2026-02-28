Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Spiel gegen den VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen endet mit Remis 0:0

Laucha/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Laucha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

0:0 im Duell zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen –

Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schumann, Porse (88. Schmidt), Schneller (67. Niehoff), Bothe, Thieme, Saal, Riesen, Krentz, Handt, Leubeling (56. Hahnemann)

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Wanski, Könen, Koch, Altenburg (79. Wenske), Engert (67. Altenburg), Rühlke, Strese, Ernst, Meißner

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47