Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der Magdeburger SV Börde gegenüber dem BSV 79 Magdeburg machtlos und wurde 2:4 (1:4) besiegt.

2:4 – Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen BSV 79 Magdeburg

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Patrick Kreutzer für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

Minute 5 Magdeburger SV Börde auf Augenhöhe mit BSV 79 Magdeburg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Es blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, L. Rebone (77. Johne), Wesemeier, Boeke (46. Lange), Fritsch, Gallert (77. Horstkötter), Berlin, Kreutzer, M. Rebone, Wolff (59. Leonhardt)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kokert (86. Kasper), Hartwig, Wolde, Gröschner, Spiering (79. Nsien), Horn, Ellrich (66. Bansemer), Ngou, Klinzmann (90. Heyse), Glage

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22