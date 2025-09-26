Dem BSV Halle-Ammendorf II glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 85 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Minute 57: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Gehrke-Walther, Kanditt (83. Ommih), Kirchbach, Kominek, Gonzalez Sospedra (46. Klein), M. R. Beyer, Thurm (77. Ihezuru), Hanke (46. Piven), Schmidt (66. Hertel), Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach, Göring (60. Ruckhardt), Matz, Elstner, Dressel, Schulz, Rickert, Schauer, Matz, Müller (75. Balashov)

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85