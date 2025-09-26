Dem FC Hettstedt glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hettstedt/MTU. Hettstedt – Stedten: Nachdem der FC Hettstedt an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Felix Prenz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yehor Prokhorenko (26.) erzielt wurde.

26. Minute FC Hettstedt auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Hettstedt e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Lettau, Kemnitz (86. Walter), Prokhorenko (83. Hohmuth), Döring, T. L. Krey (81. Vollmann), Stein, Kosko, Wienholz, Svitiukha (18. Doberenz)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (59. Berger), Prenz, Bielig (59. Thomas), Siedler (59. Merker), Grünhage, Höher, Nachtwein, Böttger, Kaschperk, Lindau

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42