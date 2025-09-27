Der Magdeburger SV Börde hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den BSV 79 Magdeburg mit 2:4 (1:4).

2:4 – Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz klar gegen BSV 79 Magdeburg

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Patrick Kreutzer (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit BSV 79 Magdeburg – 1:1 in Minute 5

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Es blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als David Berlin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (72.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnte der Magdeburger SV Börde aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – M. Rebone, Boeke (46. Lange), Kreutzer, Berlin, Wesemeier, Fritsch, Rhode, Gallert (77. Horstkötter), L. Rebone (77. Johne), Wolff (59. Leonhardt)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ngou, Ellrich (66. Bansemer), Gröschner, Horn, Kokert (86. Kasper), Klinzmann (90. Heyse), Glage, Hartwig, Spiering (79. Nsien), Wolde

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22