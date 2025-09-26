Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der FC Hettstedt vor 42 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Felix Prenz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Mansfelder konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Prokhorenko (83. Hohmuth), Döring, Kosko, Wienholz, Svitiukha (18. Doberenz), Kemnitz (86. Walter), Lettau, M. Krey, T. L. Krey (81. Vollmann), Stein

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Schrötter (59. Berger), Bielig (59. Thomas), Kaschperk, Böttger, Lindau, Höher, Nachtwein, Prenz, Siedler (59. Merker)

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42