Kein Punktgewinn für TSG Wörmlitz-Böllberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit 4:5 (0:3) einen Misserfolg gegen die SG Döllnitz hinnehmen.

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:5 (0:3) getrennt.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Die Schkopauer erhöhten noch einmal. Levin Taylor Querfeld traf in der 43. Spielminute, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Dann gelang es den Hallensern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Schulze (75. Reso), Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Ouedraogo (45. Haase), Moussa Diop (45. Gorgas), Funke

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Lizon, Bültermann, Querfeld, Trisch, Schumacher, Eckert, Voigt (59. Eska)

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32