Für den Gastgeber SG Reußen endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Schiri Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Gewinner, Flaschina, Czaplicki (62. John), Besser, Schicha, Broda, Herrmann, Schulz, Benze, Förderreuther (78. Hurt)

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Helmecke (66. Nentwig), Brenner, Janders, Gansen, Schönburg, Seliger, Schmidt, Oertel, Schindler

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56