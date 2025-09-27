Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem TSV Niederndodeleben machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

2:4 – SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TSV Niederndodeleben

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dean Joel Dreiling den Ball ins Netz.

31. Minute SSV Samswegen 1884 gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Julian Kober, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Wagner, Ismail (62. Sonnabend), Herbst (73. Mazlomi), Stettin (73. Engler), Feyer, Lehmann, Kober, Ermisch, Bartsch

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Gottschalk (68. Bittner), Jebsen, Dreiling (68. Farkas), Ahlemann, Schott (89. Neumann), Husnik, Lüddeckens, Felgentreff (56. Husnik), Müller (56. Bergmann)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52