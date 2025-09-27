Der SV 1922 Pouch-Rösa erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 24 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Jessen durch.

Alberto Tale (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – 81. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Fernando Gentil Da Cunha den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Muldestauseer gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hulovych (90. Wittig), Ersed (63. Camara), Rocktäschel, Synovyd (73. Heßler), Kunyk, Tale (83. Gkouvas), Da Silva Semedo, Shaba, Gentil Da Cunha, Quilitzsch (63. Hänisch)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Krause, Weidmann (86. Kneist), Heinrich, Michlick, Michlick (86. Askar), Alalawi (84. Michalke), Heinze, Wedmann, Böhme, Olexy

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24