Erstmals nimmt ein Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an der Klub-Weltmeisterschaft. Gern möchte der Sharjah SC wie bei Asienmeisterschaft für eine Überraschung sorgen.

Keeper Mohammad Altaher benötigt wie gegen die California Eagles eine starke Leistung, damit Sharjah SC eine Chance gegen den SCM haben möchte.

Kairo/Magdeburg - Im Vergleich zum Vorjahr gibt es beim Starterfeld der Klub-Weltmeisterschaft nur eine Veränderung. Der Sharjah SC ist anstelle des Khaleej Club in Ägypten dabei. Beim asiatischen Pendant der Champions League im vergangenen November war die Mannschaft den Vereinigten Arabischen Emiraten mit zwei Niederlagen in das Turnier gestartet. Doch das Team steigerte sich und besiegte im Endspiel schlussendlich den saudischen Titelverteidiger Khaleej mit 27:26. Erstmals gewann damit ein Team aus den Emiraten die Asienmeisterschaft und sicherte sich zudem das Ticket für die Klub-WM.