Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 24 Zuschauern mit 2:5 (1:1) gegen den MSC Preussen verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:1).

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Spielminute darauf konnte Azad Kidw (Preussen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Nsangou, Ngou, Kokert (66. Baumann), Wolde, Krüger (77. Youdom Takaw), Ellrich (77. Heyse), Gröschner, Bansemer, Glage, Spiering (56. Hilgendorf)

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (63. Rezai), El Zayat, Preuss, Al Mounif, Kompaniiets (84. Chebli), Farho, Heinrich (63. Tischer), Dervishaj, Jahjah, Al Mori (75. Kidw)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24