Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:5 (0:3).

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:3).

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen hinkt 0:2 hinterher – 29. Minute

Die Biederitzer erhöhten noch einmal. Christian Kloska schoss und traf in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann gelang es den Sülzetalern, die Dominanz der Heyrothsberger nochmal herauszufordern. Justin Zywotek traf in der 81. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Schon zwei Minuten später konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau (33. Gumtz), Deike (46. Sedlak), Wendland, Zywotek, Schlieter, Dethlefsen, Richter (46. Tschepe), Krüger, Mootz (84. Schwarz), Rein (46. Krause)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Möser, Peukert, Marks, Voelckel, Schlüter, Schulze (71. Sensenschmidt), Kloska (80. Biegelmeier), Taube (80. Hrachowitz), Vasükov (65. Vogel), Fritz

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68