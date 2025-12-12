Für den Gastgeber BSV 79 Magdeburg endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

20 Minuten nach der Pause konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Krüger, Heyse, Spiering, Klinzmann, Glage, Horn (67. Ellrich), Gröschner, Hartwig (67. Kokert), Yakhyaev, Ngou

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Awal, Alali Alhamad, Theile (83. Schneider), Hildebrandt, Niemann, Fischer, Iyamu, Kutz (78. Zarek), Koopmann, Klawunn

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45