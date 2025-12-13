Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 68 Fans mit 2:5 (0:3) gegen die SV Union Heyrothsberge geschlagen geben musste.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:3).

Alexander Vasükov traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 29. Minute

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Christian Kloska versenkte den Ball in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann gelang es den Sülzetalern, die Dominanz der Heyrothsberger nochmal herauszufordern. Justin Zywotek traf in Minute 81. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in der 86. Spielminute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Zywotek den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sülzetaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Dethlefsen, Wendland, Mootz (84. Schwarz), Harnau (33. Gumtz), Deike (46. Sedlak), Schlieter, Rein (46. Krause), Richter (46. Tschepe), Zywotek

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Möser, Schlüter, Kloska (80. Biegelmeier), Vasükov (65. Vogel), Schulze (71. Sensenschmidt), Voelckel, Peukert, Marks, Fritz, Taube (80. Hrachowitz)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68