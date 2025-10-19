Ein 3:3 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Nach 19 Minuten schoss Shahin Farho das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

MSC Preussen und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Al Mounif, Farho (76. Kidw), Rezai (63. Volkmer), Preuss, Al Mori (63. Kompaniiets), Jahjah, Tischer, Dervishaj, Hussen Gahdo

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Randel, Sindermann, Rose, Thiem, Schellbach, Werban, Napiontek, Hoppe, Hübener

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48