Ein 3:3 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor durch Maximilian Rose erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Al Mori (63. Kompaniiets), Rezai (63. Volkmer), El Zayat, Tischer, Hussen Gahdo, Preuss, Jahjah, Farho (76. Kidw), Al Mounif

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Schmidt, Rose, Werban, Sindermann, Hoppe, Thiem, Schellbach, Randel, Hübener

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48