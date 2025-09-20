Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Sebastian Alicke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Ali Samir Qorbani erzielt.

SV Groß Santersleben I liegt in Minute 33 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (87.). Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Lange, Fateh (76. Talbierski), Ilijoski, Eftindjioski, Madaus, Alicke (62. Hahn), Otto, Al Houri (27. Delleh), Tafere

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Koopmann (46. Alali Alhamad), Iyamu, Hildebrandt, Rohde, Schmidt (72. Wald), Klawunn (57. Wegelin), Kutz, Simon, Niemann

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51