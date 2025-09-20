Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte ein deutliches Ergebnis über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Mai den Ball ins Netz (12.).

TSV Niederndodeleben liegt in Minute 12 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Pause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (46. Gottschalk), Ahlemann, Schott (76. Schädel), Frank, Nötzold, Mai, Jebsen (68. Ferl), Felgentreff (64. Bergmann), Biermanski (64. K. Husnik), Dreiling

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Hertel, Hamel (79. Zahn), Boese, Braunert (46. Brösel), Ostwald (57. Kemp), Zöbisch, Kietzmann, Ninschkewitz (87. Junge), Stüber

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65